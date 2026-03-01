Il 1 marzo 1944, durante i bombardamenti sulla zona vaticana, l’immagine della Madonna delle Bombe resta intatta nonostante la pioggia di ordigni. La scena si svolge in un periodo in cui la città subisce attacchi aerei intensi, ma questa raffigurazione religiosa sopravvive agli attacchi senza danni. La vicenda si inserisce in un contesto di conflitti e distruzioni che colpiscono anche le aree più protette.

Nel marzo 1944 i bombardamenti non risparmiano nemmeno la zona vaticana. L’immagine della Madonna delle Bombe rimane miracolosamente illesa malgrado la pioggia di ordigni dal cielo. Su un muro del palazzo del Sant’Uffizio, a Roma, si trova un affresco sette-ottocentesco che raffigura una «Madonna delle Grazie»: una tenera Vergine col Bambino benedicente nota anche col particolare soprannome di «Madonna delle bombe». Per capire come sia nato bisogna partire da un fatto miracoloso accaduto nei drammatici anni della Seconda guerra mondiale. L’immagine della Madonna si mostra agli sguardi dei passanti tra il palazzo del Sant’Uffizio e l’ingresso del Pontificio Oratorio di S. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Madonna delle Bombe, 1 marzo: l'immagine sopravvive agli ordigni mortali

