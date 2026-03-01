Look beauty finale Sanremo 2026 | i nostri vincitori e commenti

Durante la finale di Sanremo 2026 sono stati assegnati i riconoscimenti ai look beauty dei partecipanti. Sono stati valutati diversi aspetti di stile e trucco, con commenti sui look delle principali protagoniste della serata. Le pagelle dei vestiti e delle acconciature sono state pubblicate per evidenziare chi si è distinto nel settore dell’estetica. La serata ha visto protagonisti vari outfit e scelte di stile.

Chi vince il beauty di questa kermesse sanremese? Per l'ultima volta quest'anno ecco le pagelle dei look beauty della finale di Sanremo 2026. Sul palco dell'Ariston non solo canzoni e look, ma anche il beauty, che fa risplendere i big sul palco. La coconduttrice Laura Pausini ha confermato, durante questo Festival, che valorizzare l'occhio con un trucco scuro funziona benissimo, soprattutto per chi ha un contrasto così alto. Voto: 7 I capelli di Chiello potrebbero veramente diventare un trend. Stay tuned. Voto: 7 Malika Ayane abbandona il bozzolo da bruco per diventare -finalmente- una farfalla. Il look wet tirato e il make-up più definito e deciso la fanno risplendere in questa finale. Sanremo 2026, i nostri vincitori sono Fulminacci e Ditonellapiaga. Si conclude con la vittoria di Sal Da Vinci una delle edizioni meno riuscite della recente storia del Festival di Sanremo. Dopo cinque serata siamo ancora capaci di provare gusto a commentare e votare i beauty look dei cantanti in gara a Sanremo. Chiello a Sanremo 2026 col look della serata finale: uno smoking Saint Laurent dal twist rock. Sul palco dell'Ariston si chiude l'ultima serata in grande eleganza, così Chiello arriva in finale con un look firmato Saint Laurent che mescola l'archivio col contemporaneo. Sanremo 2026, pagelle ai Look della serata Finale: Sal Da Vinci trionfa con il maxi Papillon, Arisa regina di stile. Leo Gassmann si redime delle sue magliette della salute, propinate senza pietà nelle ultime serate, scegliendo un completo elegante nero con giacca doppiopetto, con revers ampi, e camicia ton sur ton. Il beauty look tuttavia non ci convince, troppo clean girl su un volto sensuale per natura. Si è chiuso il sipario sulla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, con Sal Da Vinci che porta a casa la vittoria grazie a "Per sempre sì". La cantante e attrice 35enne sorprende tutti con un beauty look trasformativo, mostrando come la vera forza sia nel sapersi reinventare, senza perdere la propria cifra personale.