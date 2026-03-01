Sanremo 2026 i nostri vincitori sono Fulminacci e Ditonellapiaga Le pagelle

Durante l'edizione 2026 del Festival di Sanremo, Fulminacci e Ditonellapiaga sono stati annunciati come vincitori. La manifestazione si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci in una delle edizioni considerate meno riuscite della storia recente del festival. La kermesse si è svolta con diversi momenti di tensione e cambi di programmazione.

Si conclude con la vittoria di Sal Da Vinci una delle edizioni meno riuscite della recente storia del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare. Tre ottime canzoni, quelle di Fulminacci, Ditonellapiaga e Maria Antonietta & Colombre, qualche altro brano perlomeno sensato, quattro o cinque al massimo, per il resto tutta roba da buttare. Il Festival della Canzone Italiana trasformato, come ampiamente prevedibile e poi preannunciato dopo i preascolti di gennaio, in una banalissima passerella di volti che mortifica il ruolo che Sanremo ha nella discografia e quello che la musica ha nelle nostre vite. Questo Sanremo lo vince Sal Da Vinci, ma lo perdono tutti.

Sanremo 2026, le nostre Pagelle della prima serata. La Sala Stampa premia Fedez & Masini, Arisa, Brancale, Fulminacci e DitonellapiagaLa classifica ufficiale dei primi cinque (non in ordine di posizione) basata sul voto della giuria stampa, web, radio e tv vede premiare Arisa,...

Sanremo 2026, le pagelle musicali della prima puntata: Brancale (9), Nayt (4), Fulminacci (7+)Lunedì 24 febbraio è andata in onda la prima puntata della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

SANREMO 2026 Ci sono ancora Fulminacci e Dargen D'Amico! Ma perché Basta!

E il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo è Sal Da Vinci "Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia e alla mia città: Napoli"