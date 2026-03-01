Lo stallo della Russia e i flop nella guerra in Ucraina | fake news e propaganda non bastano più

La Russia continua a sostenere di essere vittoriosa nella guerra in Ucraina, ma le recenti evidenze mostrano che lo scontro si trova in una fase di stallo. Tra fake news e campagne di propaganda, il governo russo mantiene questa narrativa, anche se i fatti sul campo indicano una situazione più complessa e difficile. Le informazioni ufficiali si scontrano con le immagini e i dati provenienti da diverse fonti indipendenti.

Se c’è una cosa su cui si basa la Russia per continuare a sostenere di essere vittoriosa nella campagna in Ucraina, quella è la menzogna. Ma per comprenderlo bisogna partire dagli albori dell’ostilità di Mosca verso Kiev. Era il 2014 quando Vladimir Putin, evidentemente gonfio di orgoglio, si pavoneggiava delle abilità militari del suo esercito davanti al presidente della Commissione Ue Josè Barroso. «Se voglio prendo Kiev in due settimane», aveva affermato il presidente russo. Peccato che ancora oggi, dopo quattro anni di guerra sul fronte ucraino, la sua vittoria faccia grande fatica a concretizzarsi. All’epoca dell’invasione dell’Ucraina... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

