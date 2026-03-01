LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Goggia trionfa ed allunga su Robinson ed Aicher

Nella gara di superG femminile a Soldeu, la sciatrice italiana ha concluso in prima posizione, ottenendo un risultato importante. Nella stessa competizione, Robinson e Aicher hanno completato la prova rispettivamente al secondo e terzo posto. La gara maschile di superG è iniziata alle 11 e è ancora in corso con numerosi atleti impegnati sulla pista.

12.03 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del superG di Soldeu 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 1. Sofia Goggia (ITA) 420 2. Alice Robinson (NZL) 336 (-84) 3. Emma Aicher (GER) 304 (-116) 4. Ester Ledecka (CZE) 220 (-200) 5. Romane Miradoli (FRA) 210 (-210) 6. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 209 (-211) 7. Malorie Blanc (SUI) 193 (-227) 8. Lindsey Vonn (USA) 190 (-230) 9. Kira Weidle-Winkelmann (GER) 165 (-255) 10. Cornelia Huetter (AUT) 163 (-257) 11.59 Grazie a questo successo Goggia allunga sulle avversarie e consolida il primato nella classifica di specialità.