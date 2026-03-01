Oggi si gioca la finale della Supercoppa Italiana di volley 2026 tra Perugia e Verona. La partita si sta svolgendo in diretta e il trofeo è in palio. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La cronaca si concentra sull’andamento del match e sui momenti clou della sfida.

Per quanto riguarda Verona, che per la prima volta partecipa alla competizione, avrà a che fare con un ambiente nuovo visto che ovviamente sarà la prima volta anche per quanto riguarda il disputare la finale della Supercoppa Italiana. Per farlo, ha sconfitto per 3-1 la Lube Civitanova Marche e lo ha fatto con i parziali di 27-25, 30-28, 17-25 e 25-21. Il match tra Perugia e Verona inizierà alle 15.00 e verrà disputato al già citato Palatrieste dell’omonima città italiana. Come detto, sono gli umbri ad essere favoriti per la vittoria ma, come sappiamo, le finali non hanno mai un pronostico ben preciso e tutto può accadere. Segui la partita, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti! Rebecca Passler si sfoga: “Anni distrutti in un istante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!

