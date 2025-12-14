LIVE Bergamo-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta ostica per Egonu e compagne

Benvenuti alla diretta live della sfida tra Bergamo e Milano, valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A1 femminile 2025/2026. Seguite con noi l'incontro tra Volley Bergamo 1991 e Numia Vero Volley Milano, una trasferta impegnativa per le ragazze di Egonu. Rimanete aggiornati per tutte le emozioni della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Volley Bergamo 1991 e Numia Vero Volley Milano, partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 20252026. Alla Choruslife Arena va in scena il derby lombardo, una partita importante per entrambe le squadre per iniziare con il piede giusto il girone di ritorno. Milano ha chiuso in quinta posizione la prima metà di stagione, a causa di diversi passaggi a vuoto. Dopo le prime 13 giornate Bergamo occupa l’ottava posizione con 15 punti: un traguardo importante per la squadra lombarda che si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia, dove affronterà le prime della classe dell’Imoco Conegliano, ma che non permette di essere tranquilli con la retrocessione che dista “solo” 5 punti. Oasport.it

