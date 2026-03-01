LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Ludovica Cavalli s’impone nei 3000 m femminili

In diretta dai Campionati Italiani indoor 2026, Ludovica Cavalli ha vinto la finale dei 3000 metri femminili, mentre alle 15:26 si è svolta la finale dei 3000 metri maschili. La manifestazione si sta svolgendo con tutte le gare in corso di svolgimento, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati. La gara femminile si è conclusa poco prima delle 15:24.

1 Ottavia Cestonaro2 Jasmine Al Omari3 Sarah Mar Bernardinello4 Chiara Smeraldo5 Dariya Derkach6 Raffaella A. Tsimi Atana7 Alice Rodiani8 Greta Brugnolo9 Elisa Valenti10 Francesca Ventura11 Giorgia Galiazzo 15:24 Il risultato dei 3000 metri femminili, gara vinta da Ludovica Cavalli. 1 Ludovica Cavalli ITA 8:51.382 Micol Majori ITA +3.133 Joyce Mattagliano ITA +14.874 Valeria Minati ITA +20.885 Giulia Zanne ITA +24.706 Federica Zanne ITA +29.417 Gaia Colli ITA +30.838 Melissa Fracassini ITA +36.779 Chiara Munaretto ITA +40.2210 Francesca Mentasti ITA +40.92 15:16 Attesa per il salto triplo per la sfida tra Andrea Dallavalle e Andy Diaz: l'argento mondiale all'aperto e il Campione del Mondo in sala apriranno la propria annata agonistica inseguendo una misura di rilievo.