L' Iran colpisce le oasi | a rischio il paradiso del Golfo

L’Iran ha colpito alcune oasi, mettendo a rischio le aree verdi della regione. Le immagini mostrano fumo che si alza sopra lo skyline di Dubai, un simbolo di stabilità e lusso, ora segnato da un incendio. Le foto sono diventate virali e attirano l’attenzione sull’attacco che coinvolge zone considerate importanti per l’ambiente e il turismo.

Le immagini del fumo che si leva sopra lo scintillante skyline di Dubai sono diventate virali in queste ore, minando l’immagine di una metropoli da sempre associata a stabilità e lusso, sebbene incastonata nell’area più turbolenta del mondo. Il simbolo stesso di quell’idea – il Burj Khalifa – è apparso avvolto da una cappa grigia che ha fatto il giro del mondo. Per le monarchie del Golfo, l’incubo non è solo militare. È reputazionale. Ed è economico. BREAKING: Dubai, right now. pic.twitter.comQFRiiCaSX4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026 L’oasi che scopre di non esserlo. Le città del Golfo Arabo come Doha, Abu Dhabi e Dubai sono state a lungo considerate isole di stabilità in una regione caotica, capaci di attrarre milioni di lavoratori espatriati grazie a opportunità economiche, sicurezza relativa e reddito esentasse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

