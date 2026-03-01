L’Inter ha celebrato Arianna Fontana con un 14 sulla maglia | L’atleta più medagliata della storia è nerazzurra

Prima della partita tra Inter e Genoa allo stadio di San Siro, i tifosi hanno osservato un momento speciale dedicato ad Arianna Fontana, la nuotatrice più medagliata della storia italiana. L’Inter ha deciso di onorarla con un 14 sulla maglia, in riconoscimento dei suoi successi. La sfida si è conclusa con un risultato di 2 a 0 per i nerazzurri.

Lo stadio di San Siro, teatro storico del calcio, ha reso omaggio a una leggenda vivente. Prima del fischio d'inizio della sfida di campionato tra Inter e Genoa, conclusasi con il risultato di 2 a 0 a favore della squadra di casa, i riflettori si sono accesi su Arianna Fontana. La campionessa valtellinese, fresca reduce dalle imprese agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ha ricevuto il tributo degli spettatori, confermandosi non solo un'icona del ghiaccio, ma anche un simbolo d'appartenenza per i colori nerazzurri. Il momento centrale della celebrazione è stato scandito dalla consegna di una maglia speciale da parte del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti.