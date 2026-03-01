Lingard colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo le ultimissime

Il giocatore inglese Jesse Lingard ha firmato un contratto di un anno con il club brasiliano Corinthians, con la possibilità di rinnovo. La firma è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta un movimento inaspettato nel mercato internazionale. Lingard ha già iniziato le visite mediche e si è unito ai compagni di squadra per i primi allenamenti.

