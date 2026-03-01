Lingard colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo le ultimissime

Il giocatore inglese Jesse Lingard ha firmato un contratto di un anno con il club brasiliano Corinthians, con la possibilità di rinnovo. La firma è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta un movimento inaspettato nel mercato internazionale. Lingard ha già iniziato le visite mediche e si è unito ai compagni di squadra per i primi allenamenti.

André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego» Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego»