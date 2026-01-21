Valentino Onorato | Roma piange un mito che nasce ogni 500 anni

Valentino Onorato ricorda con commozione la scomparsa di un talento raro nato a Roma, un mito che si rinnova circa ogni cinquecento anni. La sua generosità e il suo contributo alla città rimarranno impressi nella memoria collettiva, simbolo di un patrimonio culturale e umano che il tempo non potrà dimenticare. Un tributo a un talento che ha lasciato un’impronta indelebile sulla capitale italiana.

Roma, 21 gen. (LaPresse) – “Roma piange un mito, il nostro Paese piange un talento unico che nasce una volta ogni 500 anni e la sua generosità verso la capitale d’Italia non la dimenticheremo. Con il sindaco, capiremo come celebrarlo insieme a questa fondazione, che è l’ultimo atto d’amore che Garavani e Giammetti hanno lasciato nella nostra città. Sarà sempre un punto di riferimento di formazione delle nuove generazioni, aperta a tutti”. Lo ha dichiarato l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, uscendo dalla camera ardente di Valentino Garavani. “Valentino scelse Roma? Ormai è mitologia la scelta di venire all’epoca, dopo la formazione a Parigi, seguendo il consiglio della mamma che gli disse di venire ad aprire questa azienda di moda a Roma”, ha aggiunto Onorato, che poi ha continuato: “Valentino Garavani, prima di chiunque altro, ha capito quanto i grandi personaggi del cinema fossero i primi influencer dell’epoca moderna: Liz Taylor, Cleopatra”, ha concluso l’assessore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Onorato, 'piangiamo talento unico, troveremo un modo per onorarlo'

Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di #Valentino. Icona della creatività e dell’eleganza , ha onorato il nostro #CernobbioForum con la sua presenza a cavallo tra gli anni 90 e 2000. Il suo spirito visionario ha lasciato un segno indelebile nel mo x.com

