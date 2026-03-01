L' ex calciatore del Monza Danilo D' Ambrosio bloccato a Dubai | Tre droni ci sono scoppiati sopra la testa

L'ex calciatore del Monza Danilo D'Ambrosio si trova a Dubai con la famiglia in vacanza. Durante il soggiorno, ha riferito di aver visto tre droni che sono esplosi sopra la sua testa, causando momenti di paura. D'Ambrosio ha raccontato l'accaduto senza specificare altre circostanze o dettagli aggiuntivi. La sua famiglia era con lui al momento dell'incidente.

Momenti di paura per l'ex calciatore del Monza Danilo D'Ambrosio. L'ex difensore biancorosso si trova a Dubai con moglie e figli in vacanza. Dopo il bombardamento degli Stati Uniti, l'Iran ha replicato attaccando Israele e Dubai, quest'ultima con dei droni kamikaze. E D'Ambrosio ha rischiato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Esplosioni, fiamme e paura a Dubai. Il racconto di un manager anconetano: "I missili ci passano sopra la testa""Da quando l’Iran ha risposto all’attacco israeliano e americano ogni due ore sentiamo passare sulle nostre teste i missili indirizzati verso Abu...

