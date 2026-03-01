Le parole di Trump sull’uccisione di Ali Khamenei

Da metropolitanmagazine.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite il suo profilo Truth la morte di Ali Khamenei. La notizia riguarda l'uccisione di Khamenei, figura di rilievo. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento. La comunicazione è stata pubblicata senza ulteriori commenti o spiegazioni.

Sabato sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato sul suo profilo Truth la morte di Ali Khamenei. L’uomo era la Guida suprema dell ‘ Iran, ovvero il capo politico, religioso e militare del Paese. “Khamenei, una degli uomini più malvagi della storia, è morto”, ha scritto. “Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali. Non è stato in grado di evitare i nostri sistemi di intelligence e di tracciamento altamente sofisticati e, lavorando a stretto contatto con Israele, non c’era nulla che lui, o gli altri leader che sono stati uccisi insieme a lui, potessero fare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le parole di trump sull8217uccisione di ali khamenei
© Metropolitanmagazine.it - Le parole di Trump sull’uccisione di Ali Khamenei

L’Ayatollah Ali Khamenei conferma l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste in Iran, ma non se ne assume la responsabilitàLa Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha riconosciuto per la prima volta l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste che...

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo...

In Iran le parole di Khamenei

Video In Iran le parole di Khamenei

Tutti gli aggiornamenti su Ali Khamenei.

Temi più discussi: La prima guerra di Donald Trump. L’attacco all’Iran rischia di coinvolgere gli Usa in un conflitto regionale; Qual è il vero obiettivo di Trump in Iran dopo Khamenei?; Trump: Khamenei è morto ma l'attacco all'Iran non si ferma; Ahron Bregman: Difficile abbattere il regime in Iran senza truppe di terra.

ali khamenei le parole di trumpTrump afferma che Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana è stato ucciso durante i raidIl presidente Donald Trump ha confermato che la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei sarebbe stata uccisa nell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. globalist.it

ali khamenei le parole di trumpL’Iran conferma: Ucciso Khamenei. Trump: Meglio che Teheran non reagisca. Nuova ondata di missili e droniAttacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, uccisa la Guida suprema Ali Khamenei. Teheran reagisce annunciando raid contro basi americane in ... thesocialpost.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.