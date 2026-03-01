Sabato sera, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite il suo profilo Truth la morte di Ali Khamenei. La notizia riguarda l'uccisione di Khamenei, figura di rilievo. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento. La comunicazione è stata pubblicata senza ulteriori commenti o spiegazioni.

Sabato sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato sul suo profilo Truth la morte di Ali Khamenei. L’uomo era la Guida suprema dell ‘ Iran, ovvero il capo politico, religioso e militare del Paese. “Khamenei, una degli uomini più malvagi della storia, è morto”, ha scritto. “Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali. Non è stato in grado di evitare i nostri sistemi di intelligence e di tracciamento altamente sofisticati e, lavorando a stretto contatto con Israele, non c’era nulla che lui, o gli altri leader che sono stati uccisi insieme a lui, potessero fare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le parole di Trump sull’uccisione di Ali Khamenei

