Le notizie più importanti di oggi 2 gennaio 2026 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi, 2 gennaio 2026, a Latina e nella provincia riguardano principalmente un’indagine aperta sulla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni di Monte San Biagio trovata senza vita lo scorso 29 dicembre. Ecco un riassunto dei fatti principali che hanno interessato il territorio pontino in questo venerdì, offrendo un quadro chiaro e affidabile degli eventi attuali.

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia: in breve il racconto di questo venerdì 2 gennaio attraverso i fatti principali che hanno interessato il territorio pontino:- C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata senza vita il 29 dicembre.

