Le Candy Cane Nails sono la manicure natalizia più dolce che ci sia | le idee da copiare

Le Candy Cane Nails sono la manicure natalizia più dolce e festosa, perfetta per celebrare le festività con stile. Con le loro vivaci righe rosse e bianche, aggiungono un tocco di allegria e originalità al look natalizio. Ecco alcune idee creative da cui trarre ispirazione per sfoggiare questa tendenza durante le feste.

È quasi il momento, mancano soltanto 12 giorni a Natale 2025: la lunga lista di regali da preparare è stata quasi totalmente sfoltita, ad eccezion fatta per quelli last minute pronti a soddisfare il gusto per il brivido, come da rito, il menù deciso, l’outfit anche. Cosa manca? La manicure giusta, una possibilmente a tema e che trasudi tutta la magia delle Feste. Ebbene, abbiamo la soluzione: si chiamano Candy Cane Nails e sono le unghie più dolci e invitanti mai viste prima. Unghie per Natale 2025? Le Candy Cane Nails sono la soluzione: come si realizzano. Super golose e anche divertenti, le popolarissime Candy Cane Nails si rifanno all’arcinoto bastoncino di zucchero che oltreoceano — ma oramai anche qui — si è soliti appendere all’albero di Natale. Dilei.it

