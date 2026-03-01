le guerriere k pop sabato 9 maggio a pordenone

Sabato 9 maggio, le Guerriere K-pop si esibiranno a Pordenone in Friuli Venezia Giulia. L’evento propone uno spettacolo che combina musica e danza, offrendo un’esperienza coinvolgente rivolta a pubblico di ogni età. L’appuntamento promette di portare sul palco un’energia vibrante e spettacolare, attirando appassionati e curiosi interessati a scoprire questa forma di intrattenimento.

Arrivano in Friuli Venezia Giulia Le Guerriere K-pop, un’esperienza scenica che intreccia musica e ballo per un viaggio emozionante, dinamico e adatto a spettatori di tutte le età. Uno show che conquista con la sua energia, la sua spettacolarità visiva e un racconto epico che parla di coraggio, unione e potere della musica. Lo spettacolo tributo vede in scena un gruppo di performer straordinarie affiancate da un team di ballerini strepitosi. L’appuntamento con le atmosfere e con gli idoli del K-pop è quindi al Palasport Maurizio Crisafulli di Pordenone, sabato 9 maggio, con inizio alle 18.00. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit sr l, in collaborazione con Città di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it

