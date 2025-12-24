Le Guerriere K-Pop per gli extra abbonamento del Teatro Civico

Le Guerriere K-Pop sono un gruppo di performer che sabato 11 aprile alle 18 portano al Teatro Civico de La Spezia uno spettacolo che combina musica, danza e narrazione. L’evento è rivolto a un pubblico di tutte le età e rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza coinvolgente e diversificata, all’interno degli extra abbonamento del teatro.

Al Teatro Civico, sabato 11 aprile alle 18, arrivano le Guerriere K-Pop, un gruppo di performer straordinarie in scena alla Spezia con uno spettacolo che unisce musica, danza e narrazione in un viaggio emozionante, dinamico e adatto a un pubblico di tutte le età. È questa la novità di questi giorni nel cartellone degli spettacoli extra abbonamento. Lo show è un tripudio di performance artistiche coadiuvate da tecnologia e immaginazione: multipannelli led che immergono in scenari futuristici e mondi in trasformazione, illuminazione sincronizzata che amplifica ogni movimento, effetti audiovisivi immersivi.

