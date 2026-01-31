Danilo Cataldi si prende la scena nel match tra Lazio e Genoa. Il centrocampista, spesso sottovalutato, ha segnato un gol decisivo che potrebbe proiettare il suo nome verso il futuro, forse anche oltre il 2026. Maurizio Sarri, suo allenatore, lo ha sempre difeso e ora Cataldi si candida a diventare un protagonista chiave per la sua squadra. La partita si è conclusa con un finale emozionante, e il suo nome si fa sempre più strada tra i tifosi.

Un Danilo Cataldi probabilmente parecchio sottovalutato (chiedete a Maurizio Sarri in merito.) nuovo protagonista della Zona Cesarini 2026. Ebbene sì, Cataldi ieri decisivo col suo rigore in Lazio-Genoa: 3-2 last-minute e tre punti per gli uomini di mister Sarri. Danilo Cataldi continua a quanto pare a scolpire il suo nome nella storia recente della Lazio. E, soprattutto, nella mitologia della celebre Zona Cesarini. Il centrocampista biancoceleste ha firmato il 3-2 decisivo contro il Genoa al minuto 100 per l’appunto. Un bel lampo che ha ribaltato l’Olimpico e che lo ha portato a un passo da un nuovo record personale per gol segnati nei minuti più estremi delle partite. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Lazio-Genoa: Cataldi con Sarri sarà Re Zona Cesarini 2026?

Approfondimenti su Lazio Genoa

La Lazio conquista tre punti contro il Genoa con un 3-2 arrivato al 100esimo minuto, grazie a un rigore di Cataldi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Lazio-Genoa 3-2, succede di tutto nella ripresa: decide cataldi su rigore al 100'; Lazio-Genoa, le pagelle: Cataldi glaciale, 7. Ostigard sbanda: 5; Lazio-Genoa 3-2, Cataldi al 100' decide su calcio di rigore; Lazio-Genoa 3-2, pagelle e tabellino: Cataldi vale i tre punti al 100', Malinovskyi incanta ma non basta, esordio anonimo per Maldini.

Lazio-Genoa 3-2, notte da film all’Olimpico vuoto: Pedro e Taylor avanti, rimonta rossoblù, poi Cataldi al 100’Notte pazza all’Olimpico vuoto: la Lazio va 2-0 con Pedro e Taylor, il Genoa riprende con Malinovskyi e Vitinha, poi Cataldi firma il 3-2 al 100’ ... romait.it

Cataldi, che stoccata al Genoa di De Rossi: Hanno fatto lo scavetto a casa nostra, ridicolo...Se vieni a fare lo 'scavetto' sul dischetto a casa mia, dopo che lo avevano subito loro in un'altra partita e si sono anche lamentati, mi sembrava una cosa abbastanza ridicola. Così Danilo Cataldi è ... msn.com

Nei momenti difficili si resta uniti!! Questa vittoria è dedicata a tutti i nostri tifosi che non smettono mai di difendere i nostri colori con orgoglio, passione e grande amore… Sempre Forza Lazio #CMonEagles @OfficialSSLazio #LazioGenoa @SerieA x.com

La moviola di Lazio-Genoa: Zufferli male sui tre rigori, lo salva il Var - facebook.com facebook