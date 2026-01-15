Fibra ottica a Ceccano | lavori quasi completati e rete già disponibile per molti cittadini

A Ceccano, i lavori per l’installazione della fibra ottica sono quasi terminati, garantendo a molti cittadini l’accesso a una connessione più veloce e affidabile. Negli ultimi mesi, sono stati realizzati interventi significativi per estendere la rete sul territorio comunale, contribuendo a migliorare la qualità della connessione internet e favorendo lo sviluppo digitale della comunità. La rete è già disponibile per numerosi utenti, con ulteriori aggiornamenti in corso.

Negli ultimi mesi sul territorio del Comune di Ceccano sono stati realizzati importanti interventi per l'estensione della rete in fibra ottica, con lavori oggi in fase di conclusione su gran parte del territorio comunale. A seguito di un incontro tenutosi tra l'Amministrazione comunale e FiberCop, principale società impegnata nella distribuzione della fibra ottica sul territorio, è emerso che in molte zone la fibra ottica risulta già disponibile; tuttavia, i dati attuali indicano che circa il 37% delle linee non ha ancora richiesto l'attivazione del servizio, pur trovandosi in aree coperte dalla nuova infrastruttura.

