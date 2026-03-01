Laura Pausini saluta Sanremo 2026 mangiando la sua prima pizza dopo 11 mesi di dieta

Durante il Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini si è distinta come protagonista. Dopo aver ottenuto un grande successo, ha deciso di festeggiare mangiando la sua prima pizza in 11 mesi, segnando un momento speciale per lei. La cantante ha condiviso questa scelta come un gesto di celebrazione personale.

A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche

L'urlo di Laura Pausini al termine del Festival di Sanremo 2026: «Grazie, è stato bellissimoooo»

Arriva Grignani a Sanremo, Laura Pausini sparisce: lui la 'fulmina' con una frase velenosa

#Sanremo2026 Protagonista assoluta di questa edizione, Laura Pausini, star internazionale nata sul palco dell'Ariston. Fin dalla prima sera ha vissuto il ruolo inedito di co-conduttrice con spontaneità, entusiasmo, ed empatia con i colleghi cantanti

