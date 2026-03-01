L’attacco all’Iran presenta il suo conto al governo Netanyahu

L’attacco all’Iran viene celebrato dal governo Netanyahu, che si è attribuito con enfasi l’uccisione della Guida suprema iraniana e di diversi esponenti di primo piano. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali che hanno confermato l’operazione militare e i successi ottenuti. Nessun dettaglio sulle modalità dell’attacco o sulle reazioni internazionali è stato fornito in questa prima comunicazione.

Il governo Netanyahu celebra i suoi successi militari e brinda all’uccisione, che si è attribuita con enfasi, della Guida suprema iraniana Ali Khamenei e di diversi esponenti di primo piano del governo di Teheran. «Durante questa operazione, abbiamo distrutto circa la metà delle riserve missilistiche del regime iraniano e impedito la produzione di almeno 1.500 missili aggiuntivi», ha dichiarato il portavoce dell’esercito Effie Defrin in un discorso trasmesso dalle tv israeliane. Poco prima il ministro della Difesa Israel Katz aveva previsto che gli attacchi contro l’Iran «continueranno finché sarà necessario» e non si fermeranno «prima che gli obiettivi siano raggiunti». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a DubaiLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai ... tg24.sky.it

Il mondo si sveglia con l’Iran sotto attacco missilistico, esplosioni in Israele e Golfo, mentre i migranti muoiono nel Mediterraneo e il clima presenta il conto. Abbiamo solo una strada: non perdere la nostra umanità - facebook.com facebook

Il primo ministro israeliano Benjamin #Netanyahu ha pubblicato su X un video in lingua farsi in cui si rivolge ai cittadini dell' #Iran: "Nei prossimi giorni colpiremo migliaia di obiettivi del regime del terrore. Creeremo le condizioni affinché i coraggiosi cittadini i x.com