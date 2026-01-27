Trump annuncia un nuovo possibile intervento militare contro Teheran, con l’obiettivo di destabilizzare il regime e favorire un cambio di leadership. La situazione nella regione resta tesa, con tensioni crescenti tra Stati Uniti, Israele e Iran, che rischiano di aggravare ulteriormente il quadro geopolitico.

Prima le proteste di piazza che hanno tenuto in scacco Teheran per oltre dieci giorni, poi la barbara repressione del governo, che avrebbe causato un numero incalcolabile di vittime civili, e ora la minaccia all’orizzonte di una nuova guerra che vedrà opposti Usa e Israele contro l’Iran, al fine di spodestare Ali Khamenei una volta per tutte. Dopo le minacce di intervento militare paventate da Donald Trump una settimana fa, quando aveva detto ai manifestanti che “presto” sarebbe arrivato “l’aiuto americano”, salvo poi la consueta giravolta con cui faceva intendere di aver risolto la crisi con la diplomazia, la situazione sembrava rientrata, anche complice il ritorno a una sorta di normalità in Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump fa partire il conto alla rovescia per l'attacco a Teheran. E avvisa Netanyahu di tenersi pronto

Si avvicina un possibile intervento degli Stati Uniti in Iran, con un blitz militare contro i Guardiani della rivoluzione e le forze di sicurezza.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

