Una nuova governance per la Riserva dannunziana | la proposta della giunta per una gestione più efficace

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova regia per la riserva dannunziana. Il Comune di Pescara avanza la proposta per una nuova governance della riserva regionale, luogo simbolo e identitario della città alle prese con una difficile rinascita dopo il devastante incendio del 1 agosto del 2021. La proposta è stata approvata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

