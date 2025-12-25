Una nuova governance per la Riserva dannunziana | la proposta della giunta per una gestione più efficace
Una nuova regia per la riserva dannunziana. Il Comune di Pescara avanza la proposta per una nuova governance della riserva regionale, luogo simbolo e identitario della città alle prese con una difficile rinascita dopo il devastante incendio del 1 agosto del 2021. La proposta è stata approvata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Una nuova governance per la Riserva dannunziana: la proposta della giunta per una gestione più efficace - La riorganizzazione punta a separare indirizzo politico e gestione operativa, migliorando efficacia e qualità degli interventi ambientali, grazie alla creazione di un Organo di gestione tecnico, un uf ... ilpescara.it
