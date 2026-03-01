L’Appennino rappresenta una parte fondamentale del paesaggio italiano e viene spesso descritto come una montagna vissuta, simbolo della nostra identità. Questa catena montuosa attraversa diverse regioni, offrendo scenari variegati e un patrimonio naturale ricco di biodiversità. Secondo Heidegger, la natura non dovrebbe essere vista solo come una risorsa o una forza, ma come un elemento da vivere e rispettare.

Secondo Martin Heidegger la natura non deve essere intesa come qualcosa che sia soltanto sottomano e neppure come forza naturale. Secondo il grande filosofo tedesco “la foresta è forestazione, il monte è cava di pietra, il fiume è energia idrica, il vento è vento in poppa. Col mondo circostante svelato si incontra ad un tempo la natura in tal modo svelata. Un tal modo di svelare la natura lascia ancora coperta la natura come pulsione e desiderio, quella che ci sopraffà e che, come paesaggio, ci affascina. Le piante del botanico non sono fiori di riviera, le sorgenti geograficamente stabilite di un fiume non sono le polle d’acqua nel podere (.) Nelle vie, nelle strade, nei ponti, negli edifici la natura è svelata attraverso il pro-curare, secondo una determinata direzione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Appennino, la montagna vissuta: colonna verticale della nostra Nazione

Addio a Giacomo Martini. Giornalista e colonna della nostra Montagna

Sillabari d'Appennino, la mostra che volge lo sguardo alla nostra montagna

Nuova legge nazionale per la montagna, l’assessore regionale promette più risorse per tamponare i tagliIl Parlamento va verso l'esclusione di alcuni comuni dalla lista di quelli montani e punta a tagliare le risorse per agevolazioni. L'Emilia-Romagna prova a opporsi ... ravennaedintorni.it

Nuova Legge Montagna: «Salvati i Comuni dell’Appennino»La nuova legge sulla montagna esclude 346 Comuni; in Emilia-Romagna si passa da 121 a 99. «È una legge sbagliata, che riduce il numero dei Comuni montani ... redacon.it

