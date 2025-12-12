Vuelle Dalla Salda | Continuiamo a sognare

Dalla Salda, esponente della Vuelle, esprime ottimismo e determinazione, sottolineando come la squadra stia rispettando i tempi previsti all'inizio della stagione. Tra entusiasmo e ambizioni, il team si prepara a affrontare il cammino, mantenendo vivo il sogno di raggiungere obiettivi importanti. La questione resta aperta: si cavalca la tigre o si preferisce procedere con cautela?

Dalla Salda, la squadra sta bruciando i tempi rispetto alle dichiarazioni di inizio stagione: cavalcate la tigre oppure no? "Nessuno vuole soffocare i sogni e le ambizioni. Però il nostro programma triennale non è che l’abbiamo lanciato per mettere le mani avanti: dobbiamo prima di tutto consolidarci come club e strutturarci sempre meglio, poi crescere passo dopo passo. Crediamo sia la modalità corretta per fare in modo che la squadra più giovane del campionato abbia le giuste tensioni e non soffrire di vertigini, com’è successo nell’ultimo periodo. Ma se si presenteranno delle opportunità, saremo pronti a coglierle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Dalla Salda: "Continuiamo a sognare"

Soluzioni per Saldatura, Molatura e sistema di respirazione Adflo di casa 3M. Se ancora non si fosse capito, siamo Fan dell’utile, del dilettevole e del versatile! utn.onl/3madflo - facebook.com Vai su Facebook

Vuelle, Dalla Salda: "Continuiamo a sognare" - L’ad biancorossa tutto campo: "Dobbiamo consolidarci come club e la squadra è giovane, ma siamo pronti a cogliere l’occasione" ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

La Vuelle aspetta Dalla Salda come ad. Intanto oggi Tambone si "ripresenta" ai tifosi - PESARO In attesa di vedere che piega prenderà la trattativa con Alessando Dalla Salda che rimane tra i favoriti per quanto riguarda il ruolo di Amministratore Delegato, oggi è il giorno del ritorno di ... Segnala corriereadriatico.it