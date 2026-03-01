La sconfitta dell’estremismo islamico e tre prospettive per l’Iran L’analisi di Sisci

Dopo la scomparsa dell’Ayatollah Ali Khamenei, si delineano tre possibili sviluppi per l’Iran, secondo un’analisi recente. La fine della sua leadership rappresenta un momento di svolta che potrebbe influenzare la politica interna ed esterna del paese. Nel frattempo, si registra una vittoria contro l’estremismo islamico, aprendo nuove prospettive per la regione. L’attenzione ora si concentra sugli sviluppi futuri e sulle decisioni dei vertici iraniani.

Con la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei c’è una conseguenza globale e si aprono tre scenari per l’Iran. L’effetto globale è che il radicalismo islamico incoraggiato in tutto il mondo, tra sciiti e sunniti, dalla rivoluzione iraniana del 1979, è stato ufficialmente sconfitto e la sua ritirata globale probabilmente sarà accelerata ovunque. La popolarizzazione di chador e sharia in Paesi a maggioranza islamica e non, da oggi cominceranno a ritirarsi. Sarà una ritirata lunga e accidentata, piena di resistenze, ma il mondo ha voltato pagina. Per l’Iran si aprono tre scenari. Il Paese è diviso tra fazioni, liberali e clerici conservatori, e per cesure etniche, persiani, curdi, beluci, azeri, eccetera. 🔗 Leggi su Formiche.net

