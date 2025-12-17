Rischio estremismo islamico Viminale | ‘rafforzati controlli su cerimonie concerti e mercatini’

Il Viminale ha annunciato un rafforzamento dei controlli su cerimonie, concerti e mercatini, mantenendo alta la vigilanza sul rischio di estremismo islamico e antisionista. Un’attenzione particolare è rivolta anche alle dinamiche online, per garantire la sicurezza e prevenire eventuali minacce. La strategia mira a preservare l’ordine pubblico e a tutelare la collettività, rafforzando le misure di prevenzione e controllo in tutto il territorio nazionale.

