Rischio estremismo islamico Viminale | ‘rafforzati controlli su cerimonie concerti e mercatini’
Il Viminale ha annunciato un rafforzamento dei controlli su cerimonie, concerti e mercatini, mantenendo alta la vigilanza sul rischio di estremismo islamico e antisionista. Un’attenzione particolare è rivolta anche alle dinamiche online, per garantire la sicurezza e prevenire eventuali minacce. La strategia mira a preservare l’ordine pubblico e a tutelare la collettività, rafforzando le misure di prevenzione e controllo in tutto il territorio nazionale.
''Resta alta la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Perugia, notti da incubo in centro. Il Comune chiede più controlli: “Rafforzare i servizi nelle vie a rischio”
Leggi anche: Bilinguismo, 25 certificazioni false: al via i controlli rafforzati
Viminale 'rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini' - Va rivolta attenzione ai principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela. msn.com
Terrorismo, Viminale rafforzati controlli nei luoghi di afflusso
Quando i livelli di estrone si alzano troppo si attivano i geni che alimentano il cancro: ecco quando e quali sono le donne più a rischio. I risultato della ricerca della Georgetown University Leggi l'articolo #Menopausa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.