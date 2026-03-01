La Nuova Sondrio cade a Sona | decisiva la zampata di Paloschi

Nella nona giornata del girone B di serie D, la Nuova Sondrio ha perso in trasferta contro il Sona, con un gol di Alberto Paloschi. La rete di Paloschi, ex giocatore di serie A, è stata contestata dai biancazzurri. Questa partita ha rappresentato anche il debutto sulla panchina dei valtellinesi di Marco Amelia. La gara si è conclusa con la vittoria del Sona.

Un gol contestato dai biancazzurri e realizzato dall'ex serie A Alberto Paloschi fa cadere la Nuova Sondrio sul campo di Sona contro il Chievo nella gara, valida per la nona giornata del girone B di serie D, che ha segnato il secondo debutto sulla panchina dei valtellinesi di mister Marco Amelia.