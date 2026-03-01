La gelosia di Carlo Conti che dice alla moglie | Il jeans che aveva la signorina non comprarlo

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti si rivolge alla moglie con un consiglio su come vestirsi, dicendole di non acquistare il jeans che aveva visto, facendo riferimento a un modello indossato da una ballerina sul palco. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando un gesto di gelosia espresso pubblicamente durante l’evento.

