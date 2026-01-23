Carlo Conti | Non farò Sanremo 2027 Sappiamo che La Ruota della Fortuna sarà un competitor

Carlo Conti ha annunciato di non condurre Sanremo 2027, sottolineando che La Ruota della Fortuna sarà una delle novità della prossima edizione. In un’intervista al podcast Pezzi, il conduttore ha condiviso alcuni dettagli sulla manifestazione di quest’anno e sulle future scelte professionali, offrendo uno sguardo sulla sua presenza nel mondo dello spettacolo e sui cambiamenti in arrivo per il Festival.

Amadeus conduttore di Sanremo 2027? La risposta di Carlo Conti: “Dicono anche che la Fiorentina vincerà lo Scudetto”Carlo Conti ha commentato le recenti indiscrezioni sul possibile ritorno di Amadeus come conduttore di Sanremo 2027, paragonando la situazione a previsioni sportive.

Leggi anche: Samira e Carlo Conti svelano i retroscena su Sanremo 2026 e la sua diva de La Ruota della Fortuna

Tale e Quale Show non si farà nel 2026, l’ipotesi dello slittamento e la proposta di Carlo ContiTale e Quale Show potrebbe fermarsi per il 2026. La Rai e Carlo Conti starebbero valutando l'idea di far slittare il programma e il conduttore avrebbe ... fanpage.it

Perchè Carlo Conti non sarà il conduttore di Tali e Quali? / Confermato con un ruolo nel programmaCarlo Conti non sarà più il conduttore della trasmissione Tali e Quali. Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo resterà comunque nel programma ... ilsussidiario.net

«Carlo Conti è il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 e per lui si tratta del secondo anno consecutivo al timone della competizione musicale più importante dell’anno nonché uno degli appuntamenti più attesi della TV italiana. » Il 76° Festival di San facebook

Carlo Conti: «Ci sarà più varietà musicale rispetto all’anno scorso» Nel cast di #Sanremo2026 mancano i Big «Molti sono venuti l’anno scorso, qualcuno non aveva il disco pronto, qualcuno ha partorito: ho lavorato per chi ci sarà il prossimo anno». (Dal Podc x.com