Ballando con le Stelle 2025 chi sono gli eliminati e i finalisti della dodicesima puntata del 13 dicembre? La classifica delle coppie

Ecco un’introduzione di massimo 70 parole: Nella dodicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda il 13 dicembre, sono stati annunciati gli eliminati e i finalisti della stagione. Il dance show condotto da Milly Carlucci ha visto le coppie affrontarsi in una serata ricca di emozioni e sorprese, concludendo un altro capitolo di questa appassionante edizione.

Calato il sipario ieri sera sulla dodicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i ripescati della dodicesima puntata di questa nuova edizione. Ballando con le Stelle 2025: il racconto della dodicesima puntata. Dopo la prima semifinale, disputata la scorsa settimana e che ha visto il ripescaggio che ha riportato di nuovo sulla pista di Ballando con le stelle, la copia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, in questa seconda semifinale di sabato 13 dicembre 2025 si sono sfidate sulla pista della sala da ballo più famosa della TV italiana le seguenti coppie: Fabio Fognini e Giada Lini, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Martina Colombari e Luca Favilla, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Superguidatv.it

