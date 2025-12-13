Interventi per la cittadella dello sport | 90mila euro campo da tennis parquet e fontanelle

Il progetto della Cittadella dello Sport si prepara a rivoluzionare la città, con un investimento di 90mila euro destinato a migliorare il campo da tennis, il parquet e le fontanelle. Il sindaco Filippo Sacchetti annuncia che il 2026 sarà l’anno in cui queste strutture prenderanno forma, segnando un passo importante per lo sviluppo sportivo e il benessere della comunità.

“Il 2026 per la nostra città sarà l’anno della Cittadella dello Sport” afferma il sindaco Filippo Sacchetti. “Il prossimo anno, dopo il completamento dell’area lanci e del campo 3 del Mazzola, vedrà infatti anche la fine dei lavori all’antistadio e al primo stralcio della nuova palestra, al quale. Riminitoday.it Santarcangelo, 2026 "anno della Cittadella dello Sport": il punto sui cantieri - Quasi 90mila euro per un nuovo campo da tennis, il parquet del Pala Angels e fontanelle a servizio degli atleti ... altarimini.it

Cittadella dello sport. Gestione e promozione, pubblicato il bando - Il Comune ha infatti pubblicato il bando per l’affidamento della gestione della struttura: passaggio cruciale per ... ilrestodelcarlino.it

