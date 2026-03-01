La casa di Mauro Morandi sarà distrutta | addio al rifugio del guardiano della spiaggia rosa

La casa di Mauro Morandi, che per oltre 30 anni ha rappresentato il suo rifugio sull’isola di Budelli, sarà demolita. La decisione riguarda l’intera struttura, nota come simbolo della presenza del guardiano sulla spiaggia rosa. La fine della casa è stata annunciata e i lavori di demolizione sono stati pianificati. La struttura verrà smantellata nei prossimi giorni.

La casa che per oltre tre decenni è stata il simbolo della resistenza di Mauro Morandi sull'isola di Budelli ha i giorni contati. La prima riunione del nuovo consiglio direttivo del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena ha messo la parola fine a una lunga disputa, decretando la demolizione. L'epopea dell'eremita di Budelli giunge al suo atto finale con una decisione che segna la fine definitiva di un'epoca per l'arcipelago di La Maddalena. A un anno dalla scomparsa di Mauro Morandi, avvenuta nel gennaio del 2025