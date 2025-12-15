Panico in garage | l' auto elettrica spenta prende fuoco

Nella serata di domenica 14 dicembre, un incendio ha interessato un'auto elettrica in un garage di San Giacomo, Lazfons. L'incidente ha generato panico tra i residenti e richiamato l'attenzione sulla sicurezza dei veicoli elettrici in ambienti domestici.

Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre, in un garage di una zona residenziale a San Giacomo in quel di Lazfons, è scoppiato un incendio che ha coinvolto un veicolo elettrico. Grazie al rapido e coordinato intervento dei vigili del fuoco è stato possibile evitare la propagazione dell'incendio. L'auto elettrica va a fuoco: quattro persone intossicate - I feriti sono stati ricoverati in ospedale per precauzione (foto Vf Lazfons)

Auto elettrica prende fuoco in un garage, in quattro all'ospedale - Ad accorgersi dell'incendio il proprietario del veicolo, allarmato da un colpo sentito pochi minuti dopo averlo messo in carica ... rainews.it

