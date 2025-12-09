FIRENZE – La conferma è arrivata, ed è di quelle che pesano. La Toscana si attesta definitivamente come epicentro della gastronomia internazionale. A certificarlo sono i nuovi TasteAtlas Awards, che hanno disegnato una mappa del gusto globale dominata dal tricolore. La classifica delle 100 Best Food Cities regala un risultato storico. Le prime quattro posizioni al mondo sono occupate esclusivamente da città italiane. Il podio vede Napoli e Milano appaiate in vetta (punteggio 4.99), seguite da Bologna (4.98). Subito dopo, al quarto posto, c’è Firenze (4.89). Il capoluogo toscano ha compiuto un’impresa notevole. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Turismo enogastronomico, trionfo Toscana: regione, capoluogo e piatti nella top 20 globale