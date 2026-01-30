L’Iran si trova sotto pressione crescente. L’amministrazione Trump ha rafforzato la presenza militare in Medio Oriente, portando a dieci il numero di navi da guerra schierate nella regione. La strategia americana mira a mettere sotto controllo le mosse del regime di Khamenei, mentre circolano timori di un possibile tentativo di cambiamento di governo. La tensione resta alta tra Teheran e Washington.

L’amministrazione Trump sta aumentando la pressione sull’Iran. Ieri, Washington ha portato a un totale di dieci unità le navi da guerra schierate in Medio Oriente. Dall’altra parte, le forze armate della Repubblica islamica hanno ricevuto un lotto di mille droni. «In linea con le minacce future, l’esercito mantiene e potenzia i suoi vantaggi strategici per un combattimento rapido e per imporre una risposta schiacciante contro qualsiasi aggressore», ha dichiarato il comandante in capo dell’esercito iraniano, Amir Hatami. Non solo. Teheran ha altresì annunciato che, la settimana prossima, effettuerà delle esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, Khamenei sotto assedio: la strategia navale di Trump e lo spettro del «regime change»

Approfondimenti su Iran Khamenei

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti salgono ancora di livello.

Recentemente, la cattura di Nicolás Maduro da parte di Washington ha attirato l'attenzione sull'approccio degli Stati Uniti in Venezuela e Iran.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Ultime notizie su Iran Khamenei

Argomenti discussi: Testimonianze di donne dall’Iran in queste settimane; Attacco imminente degli Usa in Iran: Israele si prepara, l’ayatollah nel bunker; Aiuterà di nuovo Trump | voci sul ritorno di Musk.

Iran, la guida suprema Khamenei nascosto in un bunker sotto Teheran. Teme un attacco americanoIntanto nella piazza centrale della capitale è comparso un maxi cartello con un avvertimento diretto agli Usa: Se semini vento, raccogli tempesta. Sullo sfondo una portaerei americana piena di aerei ... today.it

Iran, la folla urla Morte a Khamenei ai funerali di una delle vittime della repressioneIl popolo iraniano è sotto assedio. Lo ripetiamo da anni e lo grideremo oggi pomeriggio in piazza del Campidoglio a Roma insieme a quanti nella società civile e nelle istituzioni vorranno affiancarci ... lastampa.it

Iran, arrivano le truppe americane. E Khamenei scappa con la cassa Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø https://www.iltempo.it/tempodiosh/2026/01/30/news/osho-vignetta-oggi-iran-khamenei-venerdi-30-gennaio-46096140/ facebook

#Tg2000, #29gennaio 2026 - ore 12 #Iran #Trump #Khamenei #Gaza #Israele #Ucraina #Russia #Zaporizhzhia #Minnesota #Niscemi #Meloni #Mattarella #CransMontana #Scuola #MetalDetector #ReferendumGiustizia #Mozambico #ChampionsLeague #T x.com