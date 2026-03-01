In Texas, a sparatoria ad Austin ha provocato tre vittime, mentre l'Fbi sta conducendo indagini su un possibile collegamento con il terrorismo. Il sospetto autore dell’attacco è stato trovato con un Corano nell’auto. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui motivi o sull’identità del responsabile. La polizia sta analizzando i dettagli dell’incidente e le prove raccolte.

L'Fbi sta indagando su un possibile atto di terrorismo in relazione alla sparatoria con tre morti, tra cui l'attentatore - un senegalese vestito con abiti islamici -, e 14 feriti, scoppiata poco prima delle 2 del mattino di oggi, domenica 1° marzo - in un bar molto noto del quartiere dei divertimenti di Austin, in Texas. A quanto riporta il New York Post, citando "alcune fonti", a sparare sarebbe stato un ex residente di New York City "probabilmente motivato dagli attacchi statunitensi all'Iran ". Ma la polizia sta ancora indagando. L'uomo, cittadino statunitense originario del Senegal, aveva un Corano in auto e abiti descritti come abiti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, sparatoria ad Austin, il killer aveva un corano in auto

Usa, sparatoria in un bar di Austin: si indaga per terrorismo, possibile legame con attacco Iran(Adnkronos) – L'Fbi sta indagando su un possibile atto di terrorismo in relazione alla sparatoria con tre morti, tra cui l'attentatore, e 14 feriti,...

Sparatoria alla Brown University, il killer si è tolto la vita. Aveva ucciso anche il professore del MitRoma, 19 dicembre 2025 - È stato trovato morto il sospetto autore della sparatoria che ha ucciso due studenti durante una sessione di esami alla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran.

Sparatoria ad Austin: indagini Fbi puntano su terrorismo e legami con tensioni Usa-IranL'attentatore, ex residente di New York, avrebbe due precedenti e si ipotizza un possibile legame terroristico ... ilsole24ore.com

Sparatoria ad Austin, sospetto legame attentatore con attacchi Usa a IranTre morti, tra cui l’attentatore, e 14 feriti in un bar di Austin. L’Fbi sospetta che l’attacco possa essere una reazione agli attacchi statunitensi contro l’Iran Sparatoria ad Austin, tre morti e 14 ... liberoreporter.it