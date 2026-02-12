Matteo Salvini ha modificato un titolo del Fatto Quotidiano per esaltare la pista da bob di Cortina, sfruttando gli ori dello slittino. La mossa ha suscitato polemiche e critiche tra chi vede una strumentalizzazione politica.

Matteo Salvini ha manipolato un titolo del Fatto Quotidiano per magnificare la pista da bob di Cortina dopo gli ori dello slittino. Il vicepremier e leader della Lega ha voluto utilizzare per scopi politici le due strepitose vittorie di Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. E nel farlo ha citato appunto Il Fatto Quotidiano, riportando però un titolo monco, quindi falso, di un articolo pubblicato il 16 ottobre 2023. Nel post di Salvini si legge: “Il progetto della pista da bob a Cortina è fallito”, lasciando intendere che questa fosse una dichiarazione del Fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini manipola un titolo del Fatto Quotidiano per magnificare la pista da bob dopo gli ori dello slittino

Approfondimenti su Salvini Fatto Quotidiano

Ieri gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie d’oro nello slittino, portando a casa risultati storici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Domani mattina la live 120 minuti Gaslighting istituzionale Come il potere ti fa dubitare della realtà Dal teatro del 1938 a Trump, Salvini e la manipolazione neurocognitiva di massa. - facebook.com facebook