Iran il dettaglio invisibile nella foto di Khamenei sotto le macerie

Nelle ultime ore sta circolando una foto che mostra il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, tra le macerie, apparentemente dopo i raid di Usa e Israele. La immagine ha suscitato attenzione tra le fonti di informazione, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla sua autenticità o sulla situazione reale del leader. La fotografia si concentra sui dettagli visivi di un ambiente distrutto.

Nelle ultime ore, circola una foto che ritrae il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, morto tra le macerie a seguito dei raid di Usa e Israele. Lo scatto, diventato virale su X e Facebook, viene usato come prova del ritrovamento del corpo a seguito dell’annuncio della sua morte, ma un’analisi digitale rivela un dettaglio che lo mette in discussione. La qualità dello scatto, le luci e le espressioni facciali potrebbero trarre in inganno anche osservatori esperti, soprattutto se l’immagine è stata sottoposta a perdita di qualità tra una condivisione e l’altra. Tuttavia, sappiamo benissimo che la propaganda bellica sfrutta oggi strumenti che vanno oltre il semplice fotoritocco. 🔗 Leggi su Open.online

