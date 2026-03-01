Iran Conte guida l' assalto a Crosetto | Si deve dimettere insulti al governo

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni di Guido Crosetto, dopo le critiche di sabato al governo Meloni riguardo all’attacco di Usa e Israele in Iran. Nei giorni successivi, sono state rivolte accuse e insulti contro il ministro della Difesa, con dichiarazioni che evidenziano uno scontro aperto tra le parti politiche. La discussione si è infiammata, coinvolgendo anche altri esponenti dell’opposizione.

Dopo le critiche di sabato al governo Meloni per l'attacco di Usa e Israele all' Iran, ecco una nuova, sconcertante " sciacallata politica " da parte delle opposizioni e in particolare del Movimento 5 Stelle, che chiede la testa di Guido Crosetto. "Alla luce dell'attacco in corso in Iran e dell'escalation militare che sta infiammando il Medio Oriente, abbiamo appreso ieri che il ministro della Difesa italiano si trova attualmente bloccato a Dubai a causa della chiusura degli spazi aerei. E' un fatto oggettivo che colpisce e che impone una riflessione seria", dice il vicepresidente M5s Stefano Patuanelli. "Quando sono in discussione la stabilità internazionale, i nostri militari all'estero e la tutela degli interessi strategici del Paese - prosegue - l' improvvisazione non è ammessa.