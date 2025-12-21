Genoa Atalanta 0-1 | Hien allo scadere del recupero piega un Grifone in dieci uomini per tutta la partita

. Come è andata. In un finale al cardiopalma, l’ Atalanta  di  Raffaele Palladino  riesce a strappare tre punti pesantissimi sul campo del  Genoa, risolvendo a proprio favore una sfida che sembrava destinata a chiudersi a reti bianche. La rete decisiva arriva al  minuto 49 della ripresa  per mano di  Hien, abile a sfruttare un’uscita imperfetta di  Sommariva  per siglare il gol vittoria. Per gli orobici si tratta di un successo esterno fondamentale, che interrompe una striscia di tre sconfitte fuori casa e restituisce una vittoria in trasferta che mancava dallo scorso 21 settembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

