Il ruolo della Cia e il raid sul compound | così è stato ucciso Khamenei

Il 1 marzo a Teheran si è svolto un raid sul compound che ha portato alla morte della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, e di altri alti funzionari iraniani. L'operazione è stata condotta grazie a una cooperazione di intelligence tra Stati Uniti e Israele, secondo quanto riferito. Nessun dettaglio sulle modalità dell'intervento è stato reso pubblico.

Teheran, 1 mar. (Adnkronos) - La morte della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, e di altri alti funzionari iraniani è avvenuta dopo una stretta condivisione di intelligence tra Stati Uniti ed Israele. Lo riferiscono fonti a conoscenza dell'operazione citate dal New York Times. Secondo le ricostruzioni, la Cia seguiva da mesi gli spostamenti di Khamenei, affinando informazioni sui suoi movimenti e sulle sue abitudini. Alla vigilia dell' attacco, l'intelligence avrebbe individuato un incontro al vertice previsto per sabato mattina in un complesso istituzionale nel centro di Teheran, nell'area in cui si trovano gli uffici della presidenza, della Guida Suprema e del Consiglio di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

