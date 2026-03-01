Nel pomeriggio si sono susseguite voci contrastanti, poi sono arrivate le conferme ufficiali riguardo all’attacco sul compound di un leader di spicco. Nel frattempo, sui social è apparsa una foto che mostra un cadavere, suscitando ulteriori dubbi e discussioni. L’account X del dittatore ha condiviso un messaggio che ha attirato l’attenzione, senza fornire dettagli aggiuntivi.

DAL NOSTRO INVIATOGERUSALEMME - Riusciamo a catturare Khamenei come abbiamo fatto con Maduro? Donald Trump l’avrà chiesto ai generali del Pentagono. E allora, se prelevarlo in un Paese grande sei volte l’Italia è troppo difficile, l’ordine è diventato «eliminatelo». Il quartier generale della Guida Suprema iraniana è stato ieri mattina il primo obbiettivo dell’attacco israelo-americano ed è stato raso al suolo. Solo in serata, dopo una ridda di voci, indiscrezioni e smentite, è arrivato l’epitaffio di Trump sul suo social Truth. «Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto». Meno di un’ora dopo ecco la conferma sull’account X dell’ex Guida Suprema. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Dal devastante raid sul compound alla foto del cadavere: le ultime ore di Khamenei

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran: confermata l'uccisione di Khamenei. Le foto del cadavere mostrate a Netanyahu. A Teheran applausi dalle finestre

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran: è mistero sulla sorte di Khamenei. Uccisi familiari, «trenta bombe sul suo compound». La risposta di Teheran: colpita anche Dubai, bloccato Crosetto Chi è l'ayatollah

Altri aggiornamenti su Khamenei.

Discussioni sull' argomento Guerra, devastante attacco russo: 420 droni e 39 missili russi contro Kiev e Kharkiv. Anche Odessa al buio; Chiamata Trump-Zelensky: prossimi colloqui tra leader. Riunioni a Ginevra; Raid di USA e Israele contro l’Iran: colpite la capitale e altre città, missili iraniani contro le basi americane nel Golfo; L’attacco contro l’Iran, Israele: Più grande raid di sempre.

Khamenei è morto. Dal raid sul compound alla foto del cadavere: le ultime ore della Guida suprema dell'IranVoci e smentite per tutto il pomeriggio, poi le conferme. E sull’account X del dittatore la scritta: «La pace sia con lui» ... corriere.it

L’attacco di #Trump all'#Iran e la fine di #Khamenei aprono una nuova era. E la storia presenterà il conto anche agli ignavi europei e ai #proPal per i quali decine di migliaia di morti a Teheran non contano nulla - facebook.com facebook

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. Trump: «Buoni candidati per sostituirlo». Attacchi contro le basi americane nel Golfo x.com