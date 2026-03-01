Un presidio si è svolto in Centrale, dove alcuni lavoratori hanno esposto uno striscione con la frase

di Andrea Gianni MILANO Hanno esposto uno striscione con la scritta "real job, real contract", lavoro vero e contratti reali, sintetizzando la richiesta rivolta alle piattaforme del delivery: "Assumeteci tutti con il contratto nazionale della logistica". I rider, con attivisti e sindacalisti dell’ Usb, si sono riuniti in presidio ieri sera davanti alla stazione Centrale di Milano, per chiedere un miglioramento tangibile della loro condizioni di lavoro dopo che il pm Paolo Storari ha disposto la misura del controllo giudiziario per sfruttamento del lavoro nei confronti delle piattaforme Glovo e Deliveroo. Altre manifestazioni, sempre promosse dall’Usb, si sono tenute ieri in altre città d’Italia, in attesa degli sviluppi delle inchieste e delle mosse delle piattaforme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il presidio in Centrale: "Non siamo schiavi. Ora assumeteci tutti"

A Milano processo a Glovo, il manager in aula: “Dati sui turni cancellati per privacy”. I rider: non siamo schiaviMilano – I dati sugli orari di lavoro e sui turni dei rider sarebbero stati cancellati dal sistema informatico di Glovo, per “rispetto della privacy”.

Leggi anche: Meloni carica gli ambasciatori: “Italia centrale, ora ci ascoltano tutti. Non abbiate paura di osare…” (video)

Corso formazione volontari carcerari Essere presenza nel mondo del carcere 11 ottobre 2025

Aggiornamenti e notizie su Centrale.

Temi più discussi: Il presidio in Centrale: Non siamo schiavi. Ora assumeteci tutti; Ospedale San Giovanni Bosco centrale del clan, l'Asl Napoli 1 dopo gli arresti: opera in piena continuità, lo potenziamo; Il sindaco all'inaugurazione della nuova Centrale operativa Actv; Gli angeli in camice bianco per la sicurezza dell’Ariston.

Il presidio in Centrale: Non siamo schiavi. Ora assumeteci tuttiLa mobilitazione promossa dall’Usb: la nostra lotta sta dando i primi risultati. Nei verbali le storie dei fattorini, tra risparmi all’osso e orari di lavoro infiniti. ilgiorno.it

Immigrati, invasione in Stazione Centrale. 500 casi di scabbiaLa Regione Lombardia segnala casi di scabbia nei centri di accoglienza di immigrati a Milano e annuncia l'attivazione di un presidio sanitario in stazione centrale. Regione Lombardia, attraverso ... affaritaliani.it

Radio Studio Centrale. . facebook

Filippo Lippi. Trittico con Santi smembrato. Pannello centrale Metropolitan Museum New York/due pannelli laterali Accademia Albertina Belle Arti Torino 4 immagini vedere singolarmente x.com