Il preside del Calvi | I ragazzi stanno bene li aspettiamo

Il preside dell’istituto Calvi di Padova ha confermato che i cinque studenti coinvolti stanno bene e che saranno aspettati al ritorno. Questi ragazzi, tra i 204 iscritti, sono partiti dieci giorni fa per Dubai. La loro destinazione è il corso di formazione chiamato

Cinque studenti dell'istituto Calci di Padova su un totale di 204 studenti provenienti da ogni parte del mondo, da dieci giorni sono a Dubai per un corso di formazione denominato "Ambasciatori del futuro". Il rientro a casa per i padovani era fissato proprio a ridosso di fine mese, poi è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Crans-Montana, Bertolaso: "I genitori dei ragazzi feriti? Sono scioccati, degli psicologi li stanno assistendo"L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante il punto stampa all’ospedale Niguarda di Milano, ha parlato delle condizioni... Roma Genoa, De Rossi: «I ragazzi stanno bene. Recuperiamo Cuenca. Su Ellertson ed Ekuban…»Roma Genoa, De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta contro i giallorossi. Approfondimenti e contenuti su Calvi. Discussioni sull' argomento Crisi in Iran, studenti dell’istituto Calvi di Padova bloccati a Dubai; IN MEMORIA DI DOMENICO CALVI. LA TOCCANTE LETTERA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA, PROF.SSA ILARIA ZANNONI; CAULONIA: ALL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO IL PROF. GELARDI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI DELLA CALABRIA. L'attacco all'Iran: cinque studenti dell'istituto Calvi di Padova bloccati a Dubai. I ragazzi si trovano sul posto per motivi di studio. Sarebbero dovuti tornare a casa oggi. Inevitabile l'apprensione delle famiglie. x.com Sono una dozzina, inclusi tre sedicenni dell’Istituto P.F. Calvi di Padova. Al momento l’assistenza è garantita anche dal Consolato Generale d'Italia - facebook.com facebook