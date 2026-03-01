Il Palermo si fa ribaltare a Pescara gran rimonta del Frosinone a Catanzaro

Il Palermo, che arrivava da 14 partite senza sconfitte, ha subito una sconfitta a Pescara, dove è stato battuto dal fanalino di coda. Nel frattempo, il Frosinone ha completato una rimonta vincente a Catanzaro. Questi risultati si sono verificati durante le ultime partite di campionato, evidenziando le variazioni nelle prestazioni delle squadre coinvolte.

Il Frosinone non si arrende e rimonta il doppio svantaggio contro il Catanzaro. Al Ceravolo, la squadra di Aquilani scappa con Frosimini (primo gol in B) e l'ex Milan Liberali. Poi Cicchella e Fiori ristabiliscono la parità: finisce 2-2. I gialloblù salgono a quota 54 punti, ma non riescono ad accorciare sul tandem in vetta composto da Venezia e Monza: ora sono a -3. Il Pescara fa un capolavoro all'Adriatico. La formazione di Gorgone – ultima in classifica – supera 2-1 il Palermo interrompendo la striscia positiva dei rosanero che durava da 14 partite. La sblocca bomber Pohjanpalo (18 gol in stagione) a inizio ripresa, capitan Insigne firma il momentaneo pareggio ritrovando dopo oltre 13 anni la rete con gli abruzzesi.