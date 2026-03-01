Il Milan punta Goretzka | il valore i suoi numeri e lo stipendio elevato

Il Milan sta considerando l’acquisto di Leon Goretzka durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Il centrocampista tedesco ha un valore di mercato elevato e uno stipendio importante, e nelle ultime stagioni ha mostrato numeri significativi in campo. La società rossonera sta valutando questa possibile operazione in vista della prossima campagna di rafforzamenti.

Il Milan continua con la sua stagione alla ricerca di un posto nella prossima edizione dalla Champions League. Per farlo il Diavolo dovrà chiudere il campionato nei primi 4 posti. Con il ritorno nell'Europa che conta la dirigenza rossonera potrebbe puntare anche a colpi di calciomercato importanti. Occhio alle occasioni a parametro zero. Per il centrocampo rimane sempre la pista che porterebbe a Goretzka. Il tedesco è pronto a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione quando il suo contratto scadrà e il Milan sarebbe tra le squadre interessate. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ESPN rivela: "Possibile ricorso alla FIFA per André". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan punta Goretzka: il valore, i suoi numeri e lo stipendio (elevato) Milan, Goretzka colpo di calciomercato per l’estate? I suoi numeri in stagioneLeon Goretzka, classe 1995, centrocampista del Bayern Monaco di Vincent Kompany, al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Gianluca Di Marzio ('Sky... Goretzka nel mirino di Milan e Inter: la sfida per il derby di mercato si gioca sullo stipendioIl calciomercato si intensifica con uno dei nomi più caldi della prossima stagione: il centrocampista tedesco Leon Goretzka. Una selezione di notizie su Milan punta. Temi più discussi: Atalanta, attenta: l'Atletico punta anche Ederson. Milan, per Goretzka c'è la fila. E la Roma blinda Soulé; Milan e Inter, derby per Goretzka? Il tedesco ci pensa, ma l’ingaggio..; Milan su Goretzka: Allegri spinge, ma è sfida europea; Nessuna scommessa, Allegri vuole solo giocatori pronti!, la rivelazione di mercato del giornalista. Goretzka al centro del duello milanese: Inter e Milan ci provano, ma lo stipendio fa tremare la trattativaGoretzka al centro del duello milanese: Inter e Milan ci provano, ma lo stipendio fa tremare la trattativa Leon Goretzka si prepara a diventare uno dei nomi più caldi dell’estate: la decisione di non ... calcionews24.com Milan-Inter, derby in campo e sul mercato: tutti vogliono Goretzka. Intanto il Napoli...Da considerare pure il fattore Calhanoglu: il Galatasaray fa sul serio e l’Inter, in assenza di rinnovo (il suo contratto scade nel 2027) sarà costretta ad aprire una trattativa con i turchi. Anche pe ... tuttosport.com In Brasile lo paragonano già al Pogba prime: il Milan punta su André - facebook.com facebook La pochezza del Milan è inaccettabile. Leao non può fare la punta. Salemakers e tanto fumo e poco arrosto. Zero idee tecniche e tattiche. Una settimana per preparare le partite e facciamo sempre pena. Salvati solo dall imprecisione di Vardy #cremonesemila x.com