Al Bentegodi si sono verificati scontri tra tifosi dopo il gol di Lukaku. Durante l’evento, alcuni supporter del Napoli sono stati aggrediti in tribuna. La situazione si è surriscaldata immediatamente dopo la marcatura, generando un clima di tensione tra le due tifoserie presenti allo stadio. Non sono stati riferiti danni o feriti gravi, ma l’episodio ha suscitato attenzione tra le persone presenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Momenti di forte tensione al Bentegodi dopo la rete di Lukaku. Come riporta Il Mattino, nel settore della tribuna Ovest – destinato agli ospiti istituzionali – una quindicina di tifosi del Napoli, tra cui anche l’ex procuratore aggiunto della Figc Di Lello, sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di sostenitori dell’Hellas. Secondo Il Mattino, l’esultanza per il gol avrebbe acceso gli animi, facendo scattare l’aggressione. Decisivo l’intervento degli steward del club scaligero, che sono riusciti a evitare il degenerare della situazione, separando i gruppi e mettendo in sicurezza i presenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Tensione al Bentegodi dopo il gol di Lukaku: tifosi del Napoli aggrediti in tribuna”

Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli 1-2Dopo il gol e l'autorete di Hojlund, la decide il belga all'ultimo respiro VERONA - Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas...

Zona Lukaku al Bentegodi: il Napoli espugna Verona al 96?Gli azzurri espugnano il Bentegodi all'ultimo respiro: Hojlund apre, Akpa Akpro spaventa, Big Rom decide nel recupero.

Contenuti e approfondimenti su Mattino.

Temi più discussi: PFM, Doppia Traccia fa di nuovo tappa a Napoli: prog e De André in dialogo sul palco; Conte non si fida: pericolo Verona; Giulia Murada, chi è l'azzurra dello sci alpinismo: il padre allenatore, i sudoku per gestire la tensione e la laurea in Scienza del Turismo; Halfpipe, tensione e cadute: Hunter Hess chiude decimo dopo le polemiche con Trump.

Il Mattino – Napoli, non puoi permetterti cali di tensione contro l’Hellas Verona: bisogna vincereL'edizione odierna de il Mattino ha compiuto un'analisi in merito alla prossima partita del Napoli, impegnato in casa del Verona di sabato 28 febbraio. Per il quotidiano, non sono ammessi cali di tens ... mondonapoli.it

Il Mattino: Napoli, De Laurentiis alza la voce: tensione con la Figc dopo Bergamo. Chiesto Var a chiamataCASTEL VOLTURNO – Ombre, veleni e una rabbia che non si è spenta neppure il giorno dopo. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, Antonio Conte ha scelto il silenzio dopo Atalanta-Napoli, ma dentro ... napolipiu.com

' Rogo partito nelle prime ore del mattino ella parte esternadi un B&B. Le squadre del distaccamento rivierasco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza - facebook.com facebook

#Roma Innalzata dalle prime ore del mattino l'attenzione su tutte le manifestazioni e gli obiettivi sensibili a Roma, come le sedi di ambasciate e il Ghetto, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Implementata anche l'attività informativa. x.com