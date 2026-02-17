Il Manchester United riparte con Carrick in panchina
Il Manchester United ha deciso di affidare temporaneamente la panchina a Michael Carrick dopo le recenti difficoltà, tra tensioni tra i giocatori e risultati deludenti. Carrick, ex centrocampista e membro dello staff tecnico, si trova ora a guidare la squadra in un momento di cambiamenti, mentre i tifosi sperano in una ripresa concreta. La scelta arriva in un momento in cui il club cerca di risollevare le sorti stagionali, con il primo obiettivo di ottenere punti importanti nelle prossime partite.
Prima della sfida contro il Fulham, i cori dei tifosi hanno ampliato il quadro delle contestazioni: Omar Berrada, CEO arrivato nel gennaio 2024 con l’“integrazione” di INEOS, è indicato come responsabile di una gestione sportiva ritenuta instabile e costosa. Il contesto è stato alimentato dall’intervento di Sir Jim Ratcliffe, che aveva presentato l’assetto come una svolta significativa, ma la gestione sportiva di Berrada è stata un assemblea di decisioni drastiche e onerose. Le proteste hanno segnalato una distanza sempre più ampia tra la dirigenza e la tifoseria, a fronte di una serie di provvedimenti contestati dall’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Il Manchester United si ferma a 4 vittorie di fila: niente taglio di capelli per FrankNiente da fare: il taglio di capelli è nuovamente rimandato, e stavolta proprio sul più bello. Il Manchester United era arrivato a infilare una striscia di 4 vittorie di fila e quando la quinta sembra ... sport.sky.it
Lo United riparte da Carrick. Fiducia e ottimismo, ma il battesimo sarà di fuocoUn ritorno alle radici. Michael Carrick, leggenda del Manchester United con 464 presenze e un palmarès che parla da solo, è il nuovo allenatore della prima squadra fino al termine della stagione. Non ... m.tuttomercatoweb.com
Anche Éric Cantona ha condiviso sui social il cartellone dei tifosi del Manchester United, suo ex club storico, contro le parole razziste del co-proprietario Ratcliffe: "Gli immigrati hanno fatto di più per questa città di quanto i miliardari evasori fiscali faranno mai" x.com
